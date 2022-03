GLI MC5 ANNUNCIANO IL PRIMO DISCO IN 51 ANNI

Gli MC5, seminale formazione proto-punk di Detroit, sono pronti a pubblicare il loro primo disco in 51 anni.

Wayne Kramer, cofondatore del gruppo che già nel 2018 aveva riportato in pista per una serie di date live, ha annunciato che un intero album di brani originali sarà pubblicato ad ottobre su etichetta Ear Music.

Il chitarrista condivide anche un assaggio. meno di 1 minuto, di un primo brano: “Heavy Lifting” vede la collaborazione di Tom Morello, Don Was, il cantante Brad Brooks e Abe Laboriel Jr.

Il nuovo disco, prodotto da Bob Ezrin che ritroviamo tra i credits di “The Wall” dei Pink Floyd e “Berlin” di Lou Reed, vedrà la partecipazione su due brani del batterista originale della band Dennis “Machine Gun” Thompson oltre a contributi di Tom Morello, Alejandro Escovedo, Jill Sobule e Tim McIlrath dei Rise Against.

Gli MC5 a maggio si imbarcheranno poi per un tour americano con la seguente line-up: Kramer, Brooks, il batterista Stephen Perkins (Jane’s Addiction), il bassista di Mavis Staples Vicki Randle e il chitarrista collaboratore di David Bowie Stevie Salas.

La line-up originale degli MC5 ha pubblicato un totale di 3 dischi: “Kick Out the Jams” (1969), “Back in the USA” (1970) e “High Time” (1971). Gli unici membri rimasti in vita sono Kramer e Thompson.

Credit Foto: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons