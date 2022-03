LUKE STEELE DEGLI EMPIRE OF THE SUN RILASCIA IL NUOVO SINGOLO “ARMAGEDDON SLICE”

Luke Steele, in passato voce degli Empire Of The Sun e degli Sleepy Jackson, ha condiviso un nuovo estratto dal suo prossimo disco solista “Listen To The Water”.

Ascolta “Armageddon Slice” brano scritto da Steele durante la recente pandemia:

“Listen To The Water” uscirà il prossimo 13 maggio e conterrà il singolo già ascoltato “Common Man”.

L’ultimo disco in studio degli Empire Of The Sun risale al 2016 (“Two Vines”).