OCTOBER DRIFT, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM, “I DON’T BELONG ANYWHERE”, IN USCITA IL PROSSIMO SETTEMBRE

I ragazzi di Taunton degli October Drift hanno annunciato l’arrivo del loro sophomore dal titolo “I Don’t Belong Anywhere”(preordina qui), la cui uscita è fissata il 23 settembre 2022 via Physical Education Recordings.

Dopo un debutto più che convincente, “Forever Whatever”, la compagine formata dal vocalist Kiran Roy, Chris Holmes (batteria), Alex Bipsham (basso) e Daniel Young, torna dunque con questo secondo lavoro preceduto dalla condivisione del secondo singolo “Insects” (dopo “Airborne Panic Attack” rilasciato lo scorso ottobre) accompagnato da un video ufficiale.



“I Don’t Belong Anywhere” tracklist:

1. Airborne Panic Attack

2. Waltzer

3. Insects

4. Lost Without You

5. Bleed

6. Webcam Funerals

7. Parasite

8. Ever After

9. Feels Like I’m Home

10. Old & Distant Memory