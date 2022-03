OGGI “DOPPELGäNGER” DEI CURVE COMPIE 30 ANNI

Tra le band che, agli albori degli anni novanta, hanno contributo a dare una nuova chiave di lettura al rock, mischiandolo con l’elettronica e innervandolo su basi soniche, dilatate, psichedeliche e sognanti (vedasi alla voce shoegaze e dream pop) vanno annoverati senz’altro anche i londinesi Curve, che esordirono esattamente trent’anni fa con la pubblicazione dell’album “Doppelgänger”.

Capitanati dal duo Toni Halliday (cantante ricca di fascino oscuro) e Dean Garcia, poliedrico musicista e programmatore già presente in tour con gli Eurythmics, nella loro musica i Curve tentarono (spesso riuscendoci, almeno se ci atteniamo a questo valido disco di debutto) di cercare una via moderna al rock, certo guardando a quei nomi che si stavano imponendo, a iniziare da My Bloody Valentine e Cocteau Twins.

Dietro le quinte due mostri sacri come Alan Moulder e Flood garantiscono una certa brillantezza nei suoni, e una pulizia che permette a canzoni talvolta spigolose di risultare accessibili.

Scorrono così in rassegna l’opening track “Already Yours” che sembra anticipare il sound caro ai Prodigy, il virtuoso singolo “Horror Head”, che farà bella mostra di sè nella UK Singles, arrivando in trentunesima posizione e alimentando così velleità da next big thing, e la possente title track, dall’impianto underground.

Non mancano variazioni sul tema, tra estasi dreamy (una “Sandpit” che ricorda le magiche atmosfere degli Slowdive) e magnifiche tirate soniche, ad esempio in “Ice That Melts the Tips”.

Quello dei Curve fu un esordio molto promettente, che pur non avvicinandosi alle vette creative dei big del periodo, lasciava intuire quanto talento ci fosse innato in Garcia e la Halliday.

Peccato che i successivi lavori non si dimostreranno molto all’altezza di questa multiforme opera prima.

Pubblicazione: 9 marzo 1992

Studio: Todal (Londra), Eastcote (Londra)

Genere: Shoegaze, indie-rock

Lunghezza: 42:27

Label: Anxious Charisma

Produttore: Curve, Flood

1. Already Yours

2. Horror Head

3. Wish You Dead

4. Doppelgänger

5. Lillies Dying

6. Ice That Melts the Tips

7. Split into Fractions

8. Think and Act

9. Faît Accompli

10. Sandpit