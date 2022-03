THE NATIONAL SUL PROSSIMO ALBUM: “AVRA’ UN SOUND CLASSICO CON MOLTA ENERGIA”

Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sul prossimo atteso disco dei The National.

Bryce Dessner, chitarrista e compositore della band, intervistato dal sito web britannico “The Up Coming” in merito alla colonna sonora composta per il musical “Cyrano”, ha risposto anche ad alcune domande sul materiale che potrebbe comporre il successore di “Easy to Find” disco pubblicato dal gruppo americano nel 2019.

Ad essere onesto non sono sicuro di quando pubblicheremo nuova musica. Ma, sai, ci stiamo lavorando. ha dichiarato il musicista

e ancora:

È tutto molto eccitante: in un certo senso sembra di tornare al classico suono National, quello di quando eravamo solo noi cinque, e ha molta energia. Forse è come uscire dalle porte chiuse del COVID o qualcosa del genere? Non lo so. Ma siamo eccitati e penso che ad un certo punto il disco sarà imminente.

infine aggiunge:

Abbiamo un concerto in programma per la prossima estate. In quel momento sarà stato il periodo di tempo più lungo, penso in cui siamo stati senza suonare un live. Quindi anche in questo momento, siamo a due anni, ben due anni dall’ultimo concerto dei National, in 20 anni è la prima volta che siamo stati fermi così a lungo.

