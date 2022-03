JOHN FRUSCIANTE LASCIO’ I RED HOT CHILI PEPPERS PER IL MONDO DELL’OCCULTO

In una recente intervista al magazine Classic Rock John Frusciante ha svelato il motivo della sua dipartita, la seconda, dai Red Hot Chili Peppers avvenuta nel 2009.

Il chitarrista, tornato in line-up per registrare il nuovo disco “Unlimited Love” atteso il prossimo 1° aprile ha dichiarato:

Negli ultimi due anni che facemmo in tour mi sbilanciai psicologicamente. Mentre il tour proseguiva, mi immersi in profondità nel mondo dell’occulto, che divenne un modo per sfuggire alla forma mentis della vita in tour. L’occulto tende ad amplificare qualunque cosa tu sia, e io ero in un caos totale.

Frusciante lasciò i RHCP una prima volta nel 1992 pochi giorni dopo la pubblicazione di “Blood Sugar Sex Magik” per tornare in formazione nel 1998 partecipando ai dischi “Californication” (1998), “By the Way” (2002) e “Stadium Arcadium” (2006).

Poi nel 2009 la seconda dipartita all’epoca giustificata con l’esigenza di dedicarsi alla sua carriera solista. A sostituirlo arrivò il chitarrista Josh Klinghoffer che prenderà parte ai successivi “I’m With You” (2011) e “The Getaway” (2016).

Sul recente ritorno in line-up di Frusciante si era espresso alcune settimane fa Anthony Kiedis che in un’intervista ad NME aveva dichiarato:

L’evento più grande, onestamente, è stato il ritorno di John nella band. Questo è stato il cambiamento più monumentale nelle nostre vite.

aggiungendo poi:

Tutto stava andando lentamente e senza una vera spinta. Era solo una specie di girovagare. Poi sia io che Flea abbiamo avuto una sensazione dentro di noi: ‘Sarebbe davvero bello coinvolgere John in qualche modo in questo processo’.

Sempre ad NME Frusciante ha aggiunto:

Flea mi aveva messo l’idea in testa. Io me ne stavo seduto lì con la chitarra a pensare che non scrivevo musica rock davvero da molto tempo. Potrei ancora farlo?

Dal nuovo atteso disco dei Red Hot Chili Peppers abbiamo già ascoltato due estratti: “Black Summer” e “Poster Child”.