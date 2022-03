OLIVER SIM (THE XX) ESORDISCE COME SOLISTA: ASCOLTA IL SUO SINGOLO “ROMANCE WITH A MEMORY”

Oliver Sim, meglio noto come autore, bassista e cantante dei The xx, esordisce ora come solista con il suo primo singolo “Romance With A Memory”. Il brano, prodotto da Jamie xx, viene accompagnato dal lyric video con protagonisti artisti e performer drag come Charity Kase, HoSo Terra Toma, Gena Marvin.

“Sono incredibilmente felice e assolutamente elettrizzato di poter finalmente condividere ‘Romance With A Memory’ con tutti voi”, dice Sim. “Questo è il primissimo lavoro che pubblico con il mio nome, spero davvero che vi piaccia. Prodotto dal mio caro fratello Maggiore Jamie xx. Ho anche creato una compilation con alcuni dei miei mostri e assassini preferiti. Spero che sia la musica sia i mostri possano rendervi felici tanto quanto succede a me. Non so descrivervi la gioia che mi dà vedere un demone divertirsi. P.S. Sono ancora felicemente parte della band insieme a Romy e Jamie”.

Sim, nato e cresciuto a Londra, è membro dei The xx sin dalla fondazione del gruppo, avvenuta nel 2005. Dopo il successo dell’album “I See You”, pubblicato nel 2017, i tre hanno deciso di prendersi del tempo per loro stessi. Dopo un periodo di riposo e riflessione, e grazie all’incoraggiamento di alcuni amici, Sim ha iniziato a lavorare da solista. Traendo ispirazione dalla vita e dalla sua passione per i film horror, Sim ha raccolto delle demo e le ha condivise con Jamie xx, affinché potesse arricchirle con il suo contributo. “Romance With A Memory” è una delle prime canzoni che ha scritto, e la prima su cui ha lavorato insieme a Jamie.

“Romance With A Memory” è stata presentata oggi su Interludes Radio, il nuovo programma radiofonico mensile dei The xx in onda su Apple Music 1, la stazione radio di Apple Music in live streaming in tutto il mondo. Ascolta il primo episodio su apple.co/_InterludesRadio.