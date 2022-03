SIGUR ROS LIVE IN ITALIA PER 2 DATE AD OTTOBRE

SIGUR ROS LIVE IN ITALIA PER 2 DATE AD OTTOBRE

Dopo cinque anni dallo loro ultimo live italiano, tornano il prossimo autunno i Sigur Rós per due show, il 3 ottobre 2022 a Padova alla Kioene Arena e il 4 ottobre 2022 a Milano al Mediolanum Forum.

La band islandese ha annunciato le prime date di un lungo tour mondiale, il primo dopo quasi cinque anni, che partirà il prossimo aprile dal Messico per poi arrivare anche in Europa iniziando dal Portogallo.

Ecco i dettagli delle date italiane:

3 Ottobre 2022 @ Padova, Kioene Arena

Biglietti:

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

4 Ottobre 2022 @ Milano, Mediolanum Forum

Biglitti:

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

Terzo Settore Non Numerato: € 33,00 + diritto di prevendita

Dopo nove anni di silenzio discografico, interrotto dalla sola pubblicazione nel 2020 di “Odin’s Raven Magic”, versione orchestrale del poema islandese Hrafnagaldr Óðins, i Sigur Rós stanno scrivendo e registrando il loro nuovo album in studio dall’ultimo e conterrà nuove canzoni e live insieme a materiali tratti dalla loro discografia lunga 25 anni. I membri fondatori dei Sigur Rós, Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti, sia in studio che per il tour, all’ex membro Kjartan Sveinsson, il quale, dopo quasi un decennio, si era allontanato per concentrarsi su altri progetti.