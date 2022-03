VIDEO: BODAH

“Nel giorno del Sabba” è il nuovo videoclip di Bodah, ultima anticipazione dall‘album d’esordio dell’artista pugliese, “Nessun incubo per il sole”, in uscita il 14 marzo per la label indipendente Trulletto Records, con distribuzione affidata a Believe.

Bodah è un progetto musicale pensato e incarnato da Marco Meledandri, già attivo in passato con i Pus e attualmente con The Apulian Blues Foundation. Il suo intento è quello di esplorare differenti territori musicali, accomunati da un filo conduttore, che hanno influenzato l’autore dei testi e delle musiche sin dalla giovane età. Territori in cui la tradizione cantautoriale, la calda visceralità del blues, le reminiscenze heavy psych, stoner rock e l’attitudine post-grunge riescano a fondersi per mettere in scena un teatro popolato da spettri, streghe, rettili e altre sintesi di simboli archetipici adatti a sondare e rappresentare le profondità più oscure (ma non solo) della nostra anima.

A raccontarci della genesi del brano è lo stesso leader del progetto: ““Nel giorno del sabba” è un brano in bilico fra il ricordo sfumato di qualcosa che non si è sicuri di aver vissuto e il sogno. Una dimensione immaginifica dove dialogano l’esistente e l’inesistente, il vivente e il non vivente, in cui vita, amore e morte si raccontano storie bellissime e terrificanti intorno ad un fuoco”.

La regia è di Fabrizio Pastore aka Mulus in luna, che aveva già lavorato ai precedenti videoclip di

Bodah, contribuendone a plasmare l’immaginario.

