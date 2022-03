Protagonisti dello “slacker indie” targato UK, i Porridge Radio tornano finalmente dal vivo in Italia per presentare il loro ultimo album “Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky“, in uscita a maggio, con due concerti imperdibili:

8 luglio – Soliera (MO) Arti Vive

9 luglio – Chiusi (SI) Lars Rock Fest

