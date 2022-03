I BELLE AND SEBASTIAN IN SUPPORTO DELL’UCRAINA: ASCOLTA UN NUOVO ESTRATTO DAL LORO PROSSIMO DISCO

I Belle And Sebastian hanno condiviso un secondo estratto dal loro prossimo disco “A Bit Of Previous” atteso il prossimo 6 maggio su etichetta Matador.

“If They’re Shooting At You” viene rilasciata in supporto alle vittime dell’attuale conflitto in Ucraina ed è accompagnata da un video che raccoglie i contributi di fotografi impegnati in queste ore sul fronte.

Inoltre tutti i proventi della canzone, co-prodotto da B&S, Shawn Everett e Brian McNeill, saranno devoluti alla Croce Rossa.

Stuart Murdoch ha scritto in un comunicato:

Quando la situazione in Ucraina ha iniziato a verificarsi, è diventato chiaro che la vita delle persone lì, e probabilmente anche la “nostra”, non sarà mai più la stessa. La nostra band aveva appena iniziato a rilasciare le tracce del nostro nuovo album, e a dire il vero, questo sembrava tutto un po’ sciocco.

Avevamo una traccia chiamata “If They’re Shooting At You”, una canzone sull’essere persi, distrutti e minacciati di violenza. La frase chiave è “se stanno sparando a te ragazzo, devi fare qualcosa di giusto”.

Siamo solidali con il popolo ucraino e speriamo che il suo dolore e la sua sofferenza possano essere interrotti il ​​prima possibile.

Siamo entrati in contatto con vari fotografi e creativi in ​​Ucraina e ci hanno generosamente detto che avremmo potuto mettere in musica le loro foto. Nel creare questo aspiriamo a mostrare un lato pieno di speranza e provocatorio, oltre a portare una consapevolezza sulla difficile situazione delle persone in quei territori.

Pensiamo che in qualsiasi modo possiamo dare supporto all’Ucraina – politicamente, culturalmente, praticamente, spiritualmente – alla fine tutto deve tornare. Insieme dobbiamo fare tutto il necessario per aiutare l’Ucraina a sconfiggere questa tirannia.

Si prega di considerare di donare al Disasters Emergency Committee, alla Croce Rossa o a qualsiasi altro ente di beneficenza umanitario coinvolto nella crisi.

Se scegli di donare alla Croce Rossa, visita qui. Fanno parte dell’appello congiunto con il DEC fino al 18 marzo e il denaro donato prima di allora sarà abbinato al governo del Regno Unito.

Ascolta il brano: