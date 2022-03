PER NOEL GALLAGHER LA “WORKING CLASS” NON SFORNERA’ PIù BAND COME GLI OASIS

Noel Gallagher ha detto, in una chiacchierata con il Daily Mirror, che è improbabile che, in futuro, ci sarà un’altra grande band rock della classe operaia come lo furono gli Oasis, perché oggi tutto è diventato troppo costoso.

Noel infatti sostiene che le band della classe media dominano il panorama musicale, mentre quelle provenienti da ambienti più poveri sono state effettivamente escluse dall’industria.

Dove sono i quattordicenni nelle band ora?“, ha chiesto Noel. “I ragazzi della classe operaia non possono permettersi di farlo ora, perché le chitarre sono costose, non ci sono sale prove. Sono state tutte trasformate in wine bar e appartamenti. Ci sono un sacco di cantautori, un sacco di band della classe media…che portano le chitarre invece di suonarle. Ma quattro o cinque ragazzi di un quartiere popolare non possono permettersi le chitarre.

Nell’intervista, Noel ha parlato anche di suo figlio Sonny, 11 anni, che è già un chitarrista molto abile e suona ogni sera.

Quando vado su a dargli la buonanotte gli dico ‘Cosa suoni, amico?’, lui mi ha mostrato, e, sinceramente, non sapevo come suonare questo riff degli AC/DC di “Back In Black”, che è un riff molto famoso. È un rocker, gli piacciono gli AC/DC e i Queen, è fantastico. Spero che non abbia iniziato troppo presto, così quando arriverà a 18 anni non sia già annoiato. È il mio piccolo protetto.