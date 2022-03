SARANNO DUE LE DATE ITALIANE DEI BATTLES NEL MESE DI GIUGNO

Si rivedono i Battles in Italia. Un ritorno graditissimo quello della band americana in due concerti che toccheranno i palchi del Largoa Roma il 12/06 e del Circolo Magnolia di Milano il 13/06, quest’ultima in collaborazione con Radio Raheem, Costello’s Live e Circolo Magnolia. I biglietti saranno disponibili dal 14 marzo solo su DICE.

Dal 2002 portabandiera degli angoli più sperimentali del rock contemporaneo, con sonorità segnate dall’era post industriale e computerizzata, i Battles tornano con un album che s’inserisce perfettamente all’interno della loro discografia. “Juice B Crypts” permea intorno alla line up ridefinita della band, ora composta da Ian Williams e John Stanier. Il disco sembra voler flirtare con le nuove tecnologie, tra loop mozzafiato di sintetizzatori e batterie. Influenzato dai ritmi di una città come New York, dove i Battles l’hanno scritto e registrato, l’album va dritto al centro della decostruzione strumentale oggetto della ricerca del gruppo. C

BIGLIETTI SOLO SU DICE DAL 14/03 h. 9.00

ROMA: https://link.dice.fm/Q28b2b99dcae

MILANO: https://link.dice.fm/y9b65c4899b8