VIDEO: LUKE SITAL-SINGH

A distanza di tre anni dal suo terzo LP, “A Golden State”, Luke Sital-Singh è pronto a ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Dressing Like A Stranger” (pre-order), in uscita il prossimo 2 settembre via Nettwerk.

Il nuovo lavoro è stato scritto e registrato in California con Luke che inizialmente è stato costretto a lavorare da solo a Los Feliz, mentre il Covid-19 invadeva il mondo. Dopo aver registrato alcune canzoni da solo in uno studio, il songwriter britannico ha chiesto aiuto al connazionale Dan Croll, che ha co-prodotto l’album insieme a lui, mentre Tchad Blake (Fiona Apple, The Black Keys, Elvis Costello) si è occupato del mixing.

“Mi piacciono le collaborazioni”, rivela Luke, “quando ho iniziato quest’album, mi mancava quella parte del processo. A Dan piace il puzzle della musica, lui ha tante versioni diverse delle canzoni, mentre io sono più istintivo ed è stato bello avere Dan che diceva: “Non abbiamo bisogno di questo!” Dan ha visto la musica da una prospettiva a volo d’uccello, ha mantenuto lo slancio, ha capito il puzzle e mi ha spinto a fare più riprese di quelle che avrei fatto da solo.”

Il suo nuovo singolo si chiama “California” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“I testi riflettono il modo in cui vivo a Los Angeles rispetto al Regno Unito. Pensavo che mi sarei sentito diverso, ma non è stato così. Sono lo stesso tipo, solo che indosso più spesso i pantaloncini”, ride Luke.

Inizialmente molto delicata e semplice, la canzone del folk-singer inglese si espande con un ritornello pur riflessivo, ma melodico e strumentalmente più ricco: meditativa e tranquilla!

Listen & Follow

Luke Sital-Singh: Bandcamp | Soundcloud