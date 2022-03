GUARDA IL VIDEO DI “TAP”, IL NUOVO SINGOLO DI TOMBERLIN

Il prossimo 29 aprile, via Saddle Creek, Tomberlin pubblicherà il suo secondo LP, “I don’t know who needs to hear this…”, che arriva a distanza di quasi quattro anni dal suo debutto sulla lunga distanza, “At Weddings”.

Registrato ai Figure 8 Studios di Brooklyn, il disco è stato prodotto dal suo collaboratore Phil Weirobe, che suona anche numerosi strumenti sul disco.

“Il tema del disco”, spiega, “è esaminare, tenere lo spazio, fare un altare per i sentimenti”.

Tenere lo spazio: le canzoni di Tomberlin lo fanno letteralmente, facendo sentire lo spazio. Il suo debutto è stato ampiamente lodato per la scarsità e la delicatezza della sua strumentazione, specialmente in contrasto con il peso emotivo dei suoi testi.

Qui, lo spazio sembra più grande e più sacro, costruito per fare eco. Pedal steel. Vecchie chitarre acustiche, appena pizzicate. Un sintetizzatore alla deriva. Percussioni fredde e spazzolate. Clarinetto e sassofono ambientali ed espansivi. Trilli aleatori di pianoforte, un sacco di piddling con l’occasionale splash. La scioltezza e l’ampiezza degli arrangiamenti trasmette un tenero riguardo per le loro parti, come se ogni arpeggio, loop, scratch fosse una conchiglia trovata o una piuma nella mano. Poi c’è lo strumento della sua voce, che ha la qualità accattivante di essere perfettamente accordata ma suonata con riluttanza. “I’m not a singer”, canta in “idkwntht.” “I’m just someone who’s guilty.”

Ora la musicista nativa della Florida condivide un nuovo singolo, “Tap”, che è accompagnato da un video diretto dalla stessa Sarah Beth Tomberlin.

“Era il gennaio 2021, il mio primo inverno di pandemia a New York, quando ho scritto questa canzone”, dice la musicista statunitense. “Stavo indagando sulle cose che mi aiutano a connettermi con me stessa. Stavo facendo un sacco di grandi passeggiate di 10, a volte 14 miglia attraverso la città cercando di trovare il mio centro, mentre cercavo anche di far fluire idee e ispirazione. Era un periodo piuttosto solitario, poco stimolante e con molta disconnessione, così durante le mie passeggiate tendevo ad osservare le parti della vita cittadina in cui la gente mancava o a volte rischiava per la connessione. Questa canzone si sposta attraverso scene di ciò che mi connette e disconnette da me stessa. È divertente perché penso che rilasciare musica per essere consumata dal pubblico faccia entrambe le cose in modo molto forte per me”.

Photo Credit: Michelle Yoon