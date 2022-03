I PAVEMENT ANNUNCIANO LA RISTAMPA DELL’EP “SPIT ON A STRANGER”

I Pavement annunciano oggi la ristampa dell’EP “Spit On A Stranger”, in uscita il prossimo 8 aprile via Matador Records.

Insieme a questa news ecco anche il nuovo video di “Harness Your Hopes”, interpretato da Sophie Tatcher e diretto da Alex Ross Perry.

“Harness Your Hopes” fu originariamente pubblicato nel 1999 nell’edizione CD dell’EP “Spit On A Stranger”, che includeva l’omonimo singolo tratto da “Terror Twilight” più quattro brani inediti. Inutile dire che il “potenziale di successo” della canzone fu giudicato male all’epoca. Nel 2020 – per ragioni che rimangono misteriose – “Harness Your Hopes” è diventata una specie di sensazione virale sui servizi di streaming e su Tiktok, raggiungendo decine di milioni di ascolti.

Sia che l’abbiate sentita per la prima volta come un pezzo di arcana dei fan di fine anni ’90 o come colonna sonora di una routine di ballo di uno sconosciuto, oggi potete rivivere la canzone come una storia in miniatura dei Pavement su pellicola – impiombando la Thatcher nei classici video musicali della band.

Sempre l’8 aprile, Matador pubblicherà “Terror Twilight: Farewell Horizontal”, un esaustivo set di 45 tracce che compone l’album originale rimasterizzato, B-sides, demo casalinghe, nastri di prove, registrazioni dal vivo adeguate all’epoca, e persino le tracce grezze della sessione scartata dei Pavement allo studio Echo Canyon dei Sonic Youth. Complessivamente, ci sono 28 tracce inedite. Le edizioni 4xLP e 2xCD includeranno un libro con foto mai viste prima e commenti/contesto dei membri della band Mark Ibold, Stephen Malkmus, Bob Nastanovich, Spiral Stairs e Steve West e del produttore Nigel Godrich (Radiohead, Beck).

“Spit On A Stranger” EP Tracklist:

1. Spit On A Stranger

2. Harness Your Hopes

3. Roll With The Wind

4. The Porpoise And The Hand Grenade

5. Rooftop Gambler

6. Harness Your Hopes (Live Brixton Academy, 1999)

