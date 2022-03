IL NUOVO ASSAGGIO DAL PROSSIMO ALBUM DEI PORCUPINE TREE SI CHIAMA “OF THE NEW DAY”

I Porcupine Tree hanno condiviso una seconda canzone, “Of The New Day”, dal loro atteso nuovo album, in arrivo dopo ben 13 anni dal precedente, “Closure / Continuation”. La band dice: “è una canzone di rinascita, capace di emergere dall’oscurità. Sembra ingannevolmente semplice, una ballata atipica per i Porcupine Tree, ma uno degli obiettivi della band è sempre stato quello di elaborare idee musicali complesse in un modo che suoni tutto così naturale. Nel caso di ‘Of the New Day’ il tempo musicale si sposta costantemente da 4/4 a 3/4, 5/4, 6/4 e 11/4, così che la canzone abbia un costante senso di cambiamento ed evoluzione. Speriamo che vi piaccia!“.

“Closuere / Continuation” uscirà il 24 giugno via Music For Nations/Megaforce Records.

Photo by Alex Lake