I Buzzcocks, anche dopo la morte di Pete Shelley, continuano, rendendogli sempre giustizia come merita.

Attualmente in tour in tutto il Regno Unito, la band ha in ballo un 10″ chiamato “Senses Out Of Control”, in edizione limitata via Cherry Red, atteso il 29 aprile.

Ecco la title trck:

Photo credit: Chris Metzler