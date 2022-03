SIGRID ANNUNCIA CHE IL NUOVO ALBUM “HOW TO LET GO” ARRIVERà A INIZIO MAGGIO

Dopo aver pubblicato “It Gets Dark” all’inizio di questa settimana, Sigrid ha annunciato il suo prossimo album “How To Let Go” (pre-order), seguito del pregevole “Sucker Punch” (2019).

Ecco cosa dice l’artista in merito: “Ragazzi, è tempo di album, il mio secondo album How To Let Go uscirà il 6 maggio, e sì, non potrei essere più eccitata! Ho cercato di imparare a lasciare andare le cose, non sempre è stato facile, ma ci sto arrivando: fare questo album è stata una gioia assoluta e non vedo l’ora che lo ascoltiate!”

Ricordiamo che Sigrid il 1 giugno sarà al Fabrique di Milano (biglietti qui).

Tracklist:

It Gets Dark

Burning Bridges

Risk Of Getting Hurt

Thank Me Later

Mirror

Last To Know

Dancer

A Driver Saved My Night

Mistake Like You

Bad life

Grow

High Note