ALBUM: LIBBY BEARD

Non ci dispiace affatto questo album di Libby Beard, “Dream Warriors”. Se il nome della band vi dice poco sappiate che dietro c’è JR Kurtz, che di solito è un batterista (e l’elenco dei gruppi con cui ha suonato è davvero lungo), ma questa volta ha deciso di mettersi alla voce e alla chitarra, scrivendo e producendo un disco sonico, rabbioso e carico come una molla. Chi dice Sonic Youth e Trail Of Dead come punti di riferimento sicuramente non sbaglia.

Dream Warriors by Libby Beard

Capace di viaggiare a testa bassa, ma anche di rallentare al punto giusto diventando a tratti anche oscuro e magnetico, il buon Kurtz sa il fatto suo e non abusa di un gusto lo-fi, ma anzi, lo calibraq a dovere, rendendosi accattivante per tutta la durata dell’album.

Listen & Follow

Libby Beard: Bandcamp