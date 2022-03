ASCOLTA I FONTAINES D.C. RIFARE “ONE” DEGLI U2 PER L’ APPLE MUSIC HOME SESSION

I Fontaines D.C. condividono in queste ore la loro cover di “One” brano pubblicato dagli U2 in “Achtung Baby” (1991).

La canzone è stata registrata per “Apple Music Home Session, Vol.2” e la puoi ascoltare sotto:

Listen to our cover of @U2 ‘One’ for @applemusic at home session. Listen to it here https://t.co/yZarBrAbGK pic.twitter.com/RuG4z4Arg1

— Fontaines D.C. (@fontainesdublin) March 14, 2022