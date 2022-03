E’ MORTO WILLIAM HURT. L’ATTORE, CHE VINSE L’OSCAR, AVEVA 71 ANNI.

Con un post Will, figlio dell’attore William Hurt ha comunicato il passaggio a nuova vita del padre: “È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72esimo compleanno. Muore serenamente, in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento”.

Uno dei protagonisti de “Il grande freddo” di Lawrence Kasdan, Hurt oltre ad aver ottenuto ben tre nomination consecutive agli Academy Awards come miglior attore a metà degli anni ’80 e l’oscar con “Il bacio della donna ragno”, è conosciuto anche come un incredibile attore teatrale, soprattutto nelle produzioni di Broadway.

Nato il 20 marzo 1950 a Washington D.C., William Hurt vanta una copiosa filmografia che spazia tra differenti generi, dal drammatico alla commedia, dalla fantascienza all’azione.

Oggi il cinema perde un grande attore.