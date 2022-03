WILLIAM BASINSKI SI UNISCE A JANEK SCHAEFER PER UN NUOVO ALBUM COLLABORATIVO

Il compositore di avanguardia William Basinski e Janek Schaefer pubblicheranno il nuovo disco collaborativo ” . . . on reflection “.

L’album, in uscita il 29 aprile su Temporary Residence, è il frutto di una lavorazione durata 8 anni e sviluppatasi in remoto tra Los Angeles e Londra città dove vivono i due artisti.

Primo estratto in ascolto è la opening track “. . . on reflection (one)” accompagnata da un video che ritroveremo nel film “Iceland Celeste” girato da Basinski insieme a James Elaine:

la tracklist di ” . . . on reflection“

01 “. . . on reflection (one)”

02 “. . . on reflection (two)”

03 “. . . on reflection (three)”

04 “. . . on reflection (four)”

05 “. . . on reflection (five)”