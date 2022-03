GUARDA GLI ARCADE FIRE SUONARE PER LA PRIMA VOLTA LE NUOVE “THE LIGHTNING I, II” & “AGE OF ANXIETY” A NEW ORLEANS

Ieri gli Arcade Fire hanno annunciato il nuovo singolo.

“The Lightning I, II”, spoilerato nei giorni scorsi dalla stessa band canadese con una serie di messaggi criptici e disponibile dal 17 marzo, ha già debuttato dal vivo.

Nelle serata del 13 e 14 marzo gli Arcade Fire infatti si sono esibiti, la prima volta in full band da oltre 2 anni, al Toulouse Theatre di New Orleans suonando anche brani inediti.

Nello show di domenica i fortunati presenti hanno quindi ascoltato per la prima volta le nuove “Rabbit Hole” e “Age Of Anxiety”, oltre a “Generation A”, già presentata in TV da Colbert, mentre ieri sera è toccato proprio al prossimo singolo “The Lightning I, II”.

Nonostante durante questi concerti fossero severamente vietati video e telefonini alcune testimonianze degli inediti eseguiti live sono affiorate online:

Ecco la setlist dello show di ieri sera:

01 “Age Of Anxiety”

02 “Ready To Start”

03 “The Suburbs”

04 “Neighborhood #1 (Tunnels)”

05 “Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)”

06 “Everything Now”

07 “Haïti”

08 “Afterlife”

09 “Reflektor”

10 “Rabbit Hole”

11 “Creature Comfort”

12 “Keep The Car Running”

//////

13 “The Lightning I, II”

14 “Rebellion (Lies)”

15 “Generation A”

16 “Wake Up”