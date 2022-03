KINGS OF CONVENIENCE: SONO ADDIRITTURA 7 LE DATE ITALIANE A LUGLIO

Dopo il successo delle date teatrali per la presentazione dell’ultimo album in studio “Peace or Love” nell’ autunno 2021, i Kings of Convenience sono pronti a tornare in Italia per un tour estivo, che nel 2022, che li porterà in giro per tutto lo Stivale!

Ecco le date in calendario:

21 Luglio 2022 – Galzignano Terme (PD) Anfiteatro Del Venda

23 Luglio 2022 – Verona #TeatroRomano

24 Luglio 2022 – Pesaro #ArenaParcodelMirafiore

26 Luglio 2022 – Firenze #AnfitatrodelleCascine

27 Luglio 2022 – Roma Villa Ada Festival 2022

29 Luglio 2022 – Caserta SITO REALE di Sanleucio

30 Luglio 2022 – Minervino Murge (BT) Locus festival

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12 del 17 marzo.

Per info e prevendite www.dnaconcerti.com