TROPICAL FUCK STORM + KING GIZZARD & THE WIZARD LIZARD: ASCOLTA IL LORO EP COLLABORATIVO “SATANIC SLUMBER PARTY”

I Tropical Fuck Storm hanno collaborato con gli amici australiani King Gizzard & The Wizard Lizard per un nuovo EP, “Satanic Slumber Party”, uscito ora in digitale e presto su vinile/CD.

La sessione iniziale per l’EP è stata registrata mentre Gareth Liddiard dei TFS stava lavorando a “Fishing for Fishies” dei King Gizzard. “Dopo una lunga giornata di registrazione e qualche bicchiere di troppo, i ragazzi dei Gizz e noi abbiamo indossato dei cappelli e registrato una jam molto lunga, che abbiamo chiamato Hat Jam“, dice Fiona Kitschin dei TFS. “I Gizz hanno preso idee dalla jam e hanno fatto una nuova canzone chiamata ‘The Dripping Tap’ e i Tropical Fuck Storm hanno preso la registrazione di ‘Hat Jam’ e l’hano trasformata in Satanic Slumber Party. Sono quattro chitarre, tre batteristi, due synth, basso, armonica, sax elettronico e un sacco di cantanti e cretinate. È come ‘Love Shack’ dei B52 solo che è malvagia“.

Ricordiamo che i King Gizzard hanno svelato “The Dripping Tap” come anticipazione dal loro nuovo album “Omnium Gatherum” che uscirà più avanti nel corso dell’anno.

Satanic Slumber Party EP tracklist

1. Satanic Slumber Party Part 1 (The Chairman’s Portrait)

2. Satanic Slumber Party Part 2 (Midnight In Sodom)

3. Satanic Slumber Party Part 3 (Hoof And Horn)