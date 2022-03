VIDEO: ROBOCOBRA QUARTET

Vengono da Belfast e hanno già all’attivo ben due album, “Music For All Occasions” (2016) e “Plays Hard To Get” (2018): stiamo parlando dei Robocobra Quartet che sono appena tornati con un nuovo singolo.

“Heaven”, accompagnato da un altro brano, “Night”, fa parte di un nuovo vinile 7″ realizzato dalla First Taste Records e ordinabile qui.

Il frontman Chris W. Ryan dice del nuovo singolo: “”Heaven” parla della mania di culto del capitalismo. Sono cresciuto ascoltando i Dead Kennedys e mi è sempre piaciuto come scrivessero canzoni dalla prospettiva di un personaggio con cui non erano necessariamente d’accordo. C’è qualcosa di affascinante nelle storie che emergono e volevo entrare in quello spazio mentale estremamente caotico ed egocentrico. Mi piaceva l’idea di cantare come qualcuno così narcisista da trovare il proprio figlio appena nato bello solo perché si assomigliano”.

Il pezzo, che non contiene chitarre, ma preferisce invece linee di basso distorte, un drumming incisivo e il folle uso del sax, mostra la voglia di sperimentare della band nordirlandese: un eccitante mix tra elementi di jazz moderno e oscuro post-punk. Assolutamente da seguire!

