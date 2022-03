BON IVER E ETHAN GRUSKA (PRODUTTORE DI PHOEBE BRIDGERS) SI UNISCONO PER IL BRANO “SO UNIMPORTANT”

BON IVER E ETHAN GRUSKA (PRODUTTORE DI PHOEBE BRIDGERS) SI UNISCONO PER IL BRANO “SO UNIMPORTANT”

Justin Vernon (Bon Iver) e Ethan Gruska, co-produttore degli album di Phoebe Bridgers (“Stranger In The Alps” e “Punisher”) si sono uniti per l’inedito “So Unimportant”.

Il brano sarà pubblicato come singolo dalla Psychic Hotline label di Sylvan Esso.

Ascolta il brano: