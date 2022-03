FAUSTO ROSSI A RUOTA LIBERA: “DE ANDRE’ FASCISTA E BATTIATO UN FALSO”. E CE N’è PURE PER AFTERHOURS E LITFIBA.

Fausto Rossi, artista noto in passato con lo pseudonimo di Faust’O, si è recentemente raccontato in una lunga intervista al Rolling Stone.

Tra passaggi inerenti alla sua vita e alle influenze che lo hanno spinto a diventare un musicista tra gli anni 60 e 70 (Beatles e Hendrix e zero musica italiana) catturano l’attenzione dichiarazioni e giudizi rivolti a molti illustri colleghi.

A parte Enrico Ruggeri, che ha musiche un pò retrò ma è uno valido, Flavio Giurato e Alberto Radius l’artista ha parole tutt’altro che al miele per due mostri sacri del calibro di Fabrizio De Andrè e Franco Battiato.

Su Faber dichiara:

…un altro che arriva dalla scuola di Georges Brassens. De André era uno di famiglia ricca che si spacciava per anarchico. Ridicolo! Non sapeva scrivere canzoni e musicalmente non valeva nulla. Neanche Brassens musicalmente era granché, solo che lui scriveva cose esagerate, perché era un poeta vero. Se De André è un poeta, allora Ungaretti è un deficiente? Ci hanno provato anche con me a definirmi poeta, ma li ho mandati a cagare.

mentre su Battiato:

Purtroppo l’ho conosciuto… L’ho sempre trovato molto finto, falso e anche decisamente rompicoglioni.

Altri artisti che finiscono nel mirino di Rossi sono poi Francesco Guccini ( …non lo apprezzo! Questi che sono sempre attaccati alla sinistra, come Bertoli. Non mi è mai piaciuto schierarmi, non lo farò mai. Destra, sinistra, perché farsi prendere per il culo così? ), Maneskin (Li ho ascoltati, non sanno scrivere testi e non sanno suonare), Manuel Agnelli (Mi è bastato ascoltare la versione di “Hey Bulldog” dei Beatles eseguita dagli Afterhours per capire tutto. Una vera merda. Lui che canta in un inglese che non esiste, i musicisti che non sanno suonare.) e Litfiba (un gruppo fintissimo! Soprattutto Piero Pelù.).

Credit Foto: Alessandro Farese, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons