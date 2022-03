MAVIS STAPLES E LEVON HELM INSIEME NEL DISCO COLLABORATIVO, REGISTRATO NEL 2011, “CARRY ME HOME”

Si chiama “Carry Me Home” (pre-order), il nuovo album che vede Mavis Staples and Levon Helm insieme. Registrato a Woodstock (NY) negli studi di Levon Helm durante l’estate del 2011, l’album vede due delle voci più rappresentative del secolo scorso riunite nell’amore e nella gioia, ripercorrere le loro radici comuni celebrare l’intramontabile forza della fede e della musica.

Ascolta e guarda la loro versione di “You Got Me Move” con immagini di Mavis e Helm che provano insieme…



Nessuno dei due poteva sapere che sarebbe stata la loro ultima performance insieme, la raccolta mostra una delle ultime registrazioni di Helm prima della sua morte, e riascoltandoli ora, una decina di anni dopo, brani quali “This May Be The Last Time” e “Farther Along” assumono un nuovo melanconico significato. Il risultato è un album che allo stesso tempo è una capsula del tempo e un memoriale, un delizioso raduno e un affettuoso saluto, un concerto irripetibile e un’amicizia conservata per secoli.

“Non mi è mai passato per la mente che potesse essere l’ultima volta che ci saremmo visti“, dice Staples. “Era così pieno di vita e così felice quella settimana. Era lo stesso vecchio Levon che avevo sempre conosciuto, un bellissimo spirito dentro e fuori“.

La scaletta eclettica è ricca di brani resi famosi da artisti del calibro di Nina Simone, The Impressions, Bob Dylan e The Rolling Stones.

“Mio padre ha costruito The Midnight Rambles per ristabilire il suo spirito, la sua voce e il suo sostentamento“, dice la figlia di Helm, Amy, che ha cantato con suo padre e Staples alla loro performance. “Si era rialzato da tutto ciò che lo aveva steso, e avere Mavis che veniva a cantare e a santificare quel palco era l’ultimo trionfo per lui”.

Staples e Amy Helm si esibiranno insieme anche in Europa e nel Regno Unito il prossimo giugno.

Tracklist:

1. This Is My Country

2. Trouble In My Mind

3. Farther Along

4. Hand Writing On The Wall

5. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free

6. Move Along Train

7. This May Be The Last Time

8. When I Go Away

9. Wide River To Cross

10. You Got To Move

11. You Got To Serve Somebody

12. The Weight

Photo Credit: Greg McKean