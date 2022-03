PAOLO NUTINI: LUNGO TOUR ITALIANO A LUGLIO

Il suo ritorno in Italia si è fatto attendere e finalmente, dopo sette anni dal suo ultimo tour live, torna quest’estate Paolo Nutini con un tour che andrà a toccare diverse città della penisola: il 15 luglio a Gardone Riviera (Bs) al Festival del Vittoriale Tener-A-Mente, il 16 luglio a Pistoia al Pistoia Blues Festival, il 19 luglio a Roma all’Auditorium Roma Summer Fest, il 20 luglio a Bologna al Sequoie Music Park, il 22 luglio a Servigliano (Fm) al Nosound Fest, il 23 luglio a Trani (Bat) in Piazza Duomo, il 25 luglio a Caserta al Belvedere di San Leucio e per finire il 27 luglio a Taormina al Teatro Antico.

Ecco i dettagli:

15 LUGLIO – GARDONE RIVIERA (BS)

FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

PREZZO BIGLIETTI:

Platea I settore: € 60,00 + diritto di prevendita

Platea II settore: € 52,00 + diritto di prevendita

Gradinata numerata: € 43,00 + diritto di prevendita

Platea non numerata: € 40,00 + diritto di prevendita

Gradinata: € 40,00 + diritto di prevendita

Posto in piedi: € 34,00 + diritto di prevendita

16 LUGLIO – PISTOIA

PISTOIA BLUES FESTIVAL

PREZZO BIGLIETTI:

Tribuna Gold: € 50,00 + diritto di prevendita

Tribuna Dispari: € 45,00 + diritto di prevendita

Posto in piedi: € 35,00 + diritto di prevendita

19 LUGLIO – ROMA

ROMA SUMMER FEST

PREZZO BIGLIETTI:

Parterre in piedi: € 37,00 + diritto di prevendita

Tribuna Centrale: € 52,00 + diritto di prevendita

Tribuna mediana: € 46,00 + diritto di prevendita

Tribuna laterale: € 37,00 + diritto di prevendita

20 LUGLIO – BOLOGNA

SEQUOIE MUSIC PARK

PREZZO BIGLIETTI:

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita

22 LUGLIO – SERVIGLIANO (FM)

NOSOUND FEST

PREZZO BIGLIETTI:

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita

23 LUGLIO – TRANI (BAT)

LOCUS FESTIVAL

PREZZO BIGLIETTI:

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita

25 LUGLIO – CASERTA

BELVEDERE DI SAN LEUCIO

PREZZO BIGLIETTI:

Primo settore: € 50,00 + diritto di prevendita

Secondo settore: € 45,00 + diritto di prevendita

Terzo settore: € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore: € 30,00 + diritto di prevendita

27 LUGLIO – TAORMINA

TEATRO ANTICO

PREZZO BIGLIETTI:

Platea: € 60,00 + diritto di prevendita

Tribuna numerata: € 50,00 + diritto di prevendita

Cuscini numerati: € 40,00 + diritto di prevendita

Cavea libera: € 30,00 + diritto di prevendita.

I biglietti sono disponibili da ora in anteprima per gli utenti My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 17 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e per la data di Trani su Ticketmaster, Ticketone e Dice.