VIDEO: UNAPALMA

“L’ amore a volte è una lotta che per reggerla devi pesare una tonnellata“, ce lo dice Unapalma, che oggi è il protagonista della nostra esclusiva.

“Sumo” è il secondo videoclip estratto da “Eternit”, il nuovo album del cantautore romagnolo Unapalma,

pubblicato il 4 febbraio 2022 per la label di culto Brutture Moderne.

Il suo è un cantautorato minimale e malinconico caratterizzate da un approccio surreale e disincantato alla

materia musicale.

Così come per il precedente singolo “Clorofilla”, anche il videoclip di “Sumo” porta la firma di Matteo Pozzi,

videomaker con uno stile e un’estetica facilmente riconoscibili nonché musicista e trascinatore di band

come Cacao ed Actionmen.

“Nel video viene narrata la giornata di un lottatore che consacra la sua vita al sumo tra allenamenti, riti e

disciplina in funzione di un incontro dove nonostante tutti i sacrifici tutto può finire in un istante, fuori dal

ring, così come nei rapporti e nella vita“, così parla il regista stesso del suo lavoro.

Il 18 marzo Unapalma si esibirà in una importante data live al CISIM di Lido Adriano, storico live club della riviera romagnola.

