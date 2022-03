AIDAN MOFFAT DEGLI ARAB STRAP E JAMES GRAHAM DEI THE TWILIGHT SAD INSIEME NEI GENTLE SINNERS: DEBUTTO ATTESO A MAGGIO

Aidan Moffat degli Arab Strap e James Graham dei The Twilight Sad hanno (da un po’) formato un nuovo superduo, “Gentle Sinners”, ma ora arriva l’annuncio che pubblicheranno il loro album di debutto “These Actions Cannot Be Undone” il 13 maggio via Rock Action, con il vinile che arriverà a settembre e un numero limitato di CD (pre-order).

“Amo essere nei The Twilight Sad, scriverò con Andy [MacFarlane, chitarrista dei Twilight Sad] per il resto della mia vita, ma volevo vedere cos’altro potevo fare, e spingerlo il più lontano possibile“, ha detto James a NME. “Poi ecco Aidan che ha detto: ‘Ehi, ho della roba!‘”.

Riferendosi al gradito album che ha segnato il ritorno degli Arab Strap del 2021, Aidan ha aggiunto: “Dopo un grande album con un sacco di parole, mi stufo della mia voce, quindi tendo a ritirarmi un po’ e a fare roba strumentale. È stata una pura serendipità che James stesse cercando di fare qualcosa in questo modo“.

Insieme all’annuncio arriva il nuovo singolo “Face To Fire (After Nyman)”, che si ispira al riff di “Thunderstruck” degli AC/DC, così come alla musica dance e al compositore minimalista Michael Nyman. Aidan ha detto: “Quando l’ho mandata a James pensavo che non l’avrebbe mai accettata! Poi, con grande sorpresa, mi ha rimandato la canzone perfetta. È sempre stato il mio sogno nella vita fare una canzone crossover AC/DC-Michael Nyman sui problemi di salute mentale. È una vittoria per tutti!”

Il duo ha anche detto che potrebbero suonare dal vivo.

Prima di annunciare l’album, erano già usciti i singoli “DTM” e “Killing This Time”, ma, fino ad allora i Gentle Sinners erano sempre stati descritti pubblicamente come “James Graham e qualcun altro“. Ora sappiamo chi è questo altro…



Tracklisting:

1. Waiting For Nothing

2. Killing This Time

3. Let Them Rot feat. AKG

4. The Cries

5. Date & Sign

6. Rent Free

7. Shores of Anhedonia

8. Face to Fire (After Nyman)

9. Don’t Say Goodnight

10. Landfill