I FLASHER ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ALBUM: “LOVE IS YOURS” è ATTESO A GIUGNO

Oggi, i Flasher annunciano il loro nuovo album, “Love Is Yours” (pre-order), in uscita il 17 giugno su Domino, e condividono il singolo/video “Sideways” come prima anticipazione.

Il debutto della band nel 2018, “Constant Image“, è stato un trionfo, un insieme di canzoni sia vertiginose che esplosive, che bilanciano la lussuria new-wave e la frenesia post-punk. “Love is Yours” a quanto ci dicono le note stampa, sarà più ambizioso, con la band che metterà in primo piano la sensibilità pop che era sempre stata presente nelle loro precedenti uscite. Canzoni di disillusione e perdita, ma capaci di evocare calore e ottimismo.

“Liricamente questa canzone usa metafore sulla guida come mezzo di fuga/riflessione“, dice Mulitz. “Ho scoperto che un sacco di pensieri e riflessioni vengono a galla nel corso di un lungo viaggio in auto dove sono costretto a sedermi con i miei pensieri”.

Il bassista Daniel Saperstein, dopo il tour del primo album, ha lasciato il gruppo. Lavorare come duo ha richiesto un po’ di ricalibrazione alla band. “Una volta che abbiamo avuto questa implosione, abbiamo lasciato andare le pretese e i confini in cui ci eravamo incasellati“, dice Mulitz. “Per questo disco la visione era piuttosto semplice: volevamo scrivere canzoni che arrivassero intuitivamente. Ci appoggiavamo a questo mentre coscientemente creavamo un vero spazio di fiducia e apertura“.

Ora un duo, il chitarrista Mulitz e la batterista Emma Baker hanno dovuto reimmaginare i Flasher. “Love is Yours” è stato registrato a Washington, D.C. con l’amico di lunga data Owen Wuerker, che ha anche aiutato ad arricchire la strumentazione contribuendo con basso aggiuntivo, percussioni, synth e chitarra.

‘Love Is Yours’ Tracklist:

1. I Saw You

2. Love Is Yours

3. Little Things

4. Nothing

5. Spell It Out

6. Still Life

7. All Day Long

8. I’m Better

9. Sideways

10. Pink

11. Damage

12. Dial Up

13. Tangerine