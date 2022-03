KELLY LEE OWENS SARà IN ITALIA A LUGLIO

Kelly Lee Owens, produttrice musicale inglese (il suo ultimo album è “Inner Song“), affascinante artista dallo stile introspettivo che si sposta con leggerezza incredibile tra il proprio universo interiore e quello fenomenico esteriore, sarà in Italia per un live estivo sicuramente imperdibile:

10 luglio – Soliera (MO) Artivive Festival

Biglietti disponibili da domani

Per info e prevendite www.dnaconcerti.com