SESTO ALBUM DEGLI ARCADE FIRE A MAGGIO. ASCOLTA IL SINGOLO “THE LIGHTNING I, II”

A quasi cinque anni di distanza da “Everything Now“, gli Arcade Fire sono pronti per ritornare con quello che sarà il loro sesto LP, “WE” (pre-order), in uscita il prossimo 6 maggio via Columbia Records.

Il disco di sette tracce e 40 minuti è una specie di concept album, diviso in due lati che rappresentano rispettivamente “la paura e la solitudine dell’isolamento” e “la gioia e il potere della riconnessione”.

Le prime due tracce del loro nuovo lavoro “Age Of Anxiety I” e “Age Of Anxiety II (Rabbit Hole)” sono state ispirate dalla poesia “I Am Waiting” di Lawrence Ferlinghetti.

Sul lato B del disco troviamo la presenza di Peter Gabriel, che condivide i main vocals insieme a Regine Chassagne in “Unconditional II (Race And Religion)”.

La band ha inoltre rilasciato una nota sull’album:

“Quando ero piccolo, mia nonna mi lesse un libro che aveva la parola “NOI” impressa sulla copertina in una foglia d’oro rotta degli anni ’20

Mentre i miei occhi diventavano pesanti, nella camera da letto in cui mio padre dormiva da bambino, mi chiedevo…

Che cos’è “NOI”? Chi sono i “NOI”?

Ci sono domande che possono ronzare nella tua testa per tutta la vita…

ma una volta ogni tanto i secoli si fermano

e ci viene dato il tempo prezioso

per chiedere di nuovo con la nostra voce interiore di bambino

Che cos’è “NOI”?

Nascosto nell’ombra di Carl Jung

è il NOI che ci trattiene l’un l’altro

e si abbatte l’un l’altro

il NOI che sussurra segreti

e si lamenta del paradiso

anche il paradiso è troppo freddo…

Ma è anche l'”UNO” di Marley, del Buddha e di Abramo

è il colpo di fulmine

della nostra magica creazione reciproca

è la radice

Noi condividiamo

fatti della stessa polvere delle stelle

Noi preghiamo

È il sogno di Martin Luther King Jr.

e il ferro del chiodo sulla porta della chiesa del suo omonimo

è l’innocenza e l’errore

il difetto universale e la perfetta imperfezione

Gli hipsters lo chiamavano jazz

Gli hippy lo chiamavano amore

E noi lo chiamiamo NOI”

Inoltre la band di Montreal ha condiviso il primo singolo, “The Lighting I, II”, accompagnato da un video diretto da Emily Kay Bock.

“WE” Tracklist:

‘I’

1. Age Of Anxiety I

2. Age Of Anxiety II (Rabbit Hole)

3. End Of The Empire I-IV

‘WE’

4. The Lightning I, II

5. Unconditional I (Lookout Kid)

6. Unconditional II (Race and Religion)

7. WE

Photo Credit: Michael Marcelle