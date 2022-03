TRACK: NéOMí

Vi abbiamo già parlato il mese scorso di Néomí, giovane musicista olandese originaria del Suriname.

Nel 2020, dopo aver registrato alcune canzoni insieme al produttore Edd Hartwell (Tom Walker, Birdy, Tom Odell), sarebbe dovuta andare in tour nel Regno Unito, ma la pandemia ha bloccato tutti i suoi programmi e Néomí ha potuto solamente cercare di migliorare, mentre continuava a scrivere nuovi pezzi.

Il suo primo EP, “Before”, uscirà in giugno via PIAS, mentre ora arriva anche un secondo singolo, “Eyes Filled With Sky”, che potete ascoltare qui sotto.

“”eyes filled with sky” mi ha emozionato per molto tempo. A volte puoi amare qualcuno così profondamente che dimentichi ciò che è meglio per te. Possono finire per dirti quello che pensano che tu voglia e abbia bisogno, e tu puoi finire per credere a tutto quello che dicono. Eppure l’amore è così profondo che non vuoi che se ne vada e nemmeno tu puoi lasciare te stesso. Spero che la canzone sia sognante e vi porti in luoghi dove solo gli occhi sono pieni di cielo. Creare questa canzone è stato davvero terapeutico per me. Ora, dopo un po’ di tempo, quando l’ascolto, trovo conforto nella pesantezza e semplicemente fluttuo via nei miei pensieri”, ha spiegato la musicista olandese.

Un delicato indie-folk punteggiato con piano, chitarra e leggere percussioni, in mezzo a cui è la pur malinconica voce di Néomí a regalare forti emozioni: delicatezza e sentimenti sinceri!

Listen & Follow

Néomí: Spotify