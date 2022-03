USCIRA’ PER THIRD MAN RECORDS “CAMILLE” IL DISCO DI PRINCE MAI PUBBLICATO

La Third Man Records annuncia la pubblicazione di “Camille” album registrato da Prince nel 1986 e mai uscito.

Ben Blackwell, co-fondatore della label, ha dichiarato a Mojo:

Finalmente lo faremo uscire. Chi cura il catalogo di Prince è d’accordo, è stato abbastanza facile.

Nelle intenzioni dell’artista di Minneapolis il disco, successivamente accantonato, sarebbe dovuto uscire con lo pseudonimo Camille suo alter-ego femminile con estetica androgina.

“Camille” include 8 tracce riapparse nel corso degli anni in altre pubblicazioni: “Housequake”, “Strange Relationship”, e “If I Was Your Girlfriend” le ritroveremo su “Sign o’ the Times”; “Feel U Up” è la b-side del singolo composto per Batman “Partyman”; “Shockadelica” è la b-side del singolo “If I Was Your Girlfriend” (1987); “Good Love” apparirà nella colonna sonora del film “Bright Lights, Big City”; “Rockhard in a Funky Place” fa parte della tracklist di “The Black Album” e infine “Rebirth of the Flesh” è stata recentemente inclusa nella versione super-deluxe, pubblicata nel 2020, della ristampa di “Sign o’ the Times”.