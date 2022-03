LIAM GALLAGHER: IL 27 MAGGIO NON ARRIVERà SOLO IL DISCO D’INEDITI, MA ANCHE UN LIVE DEL DICEMBRE 2020

Liam Gallagher pubblicherà un album dal vivo intitolato” Down By The River Thames”, che è una registrazione del suo omonimo concerto online del dicembre 2020.

“Down By The River Thames” è stato registrato il 5 dicembre 2020 durante il concerto online, che lo ha visto esibirsi su una chiatta che galleggiava lungo il Tamigi, passando per alcuni dei famosi punti di riferimento di Londra lungo il percorso.

L’album dal vivo contiene classici degli Oasis più brani solisti di Liam che ha detto così dell’album dal vivo: “Eccolo qui, il concerto che dicevano non avremmo mai potuto fare! Mentre eravamo in isolamento, annoiati e depressi, il rock ‘n’ roll è venuto a salvare la situazione ancora una volta. È stata una serata ottima e un concerto al top, catturato qui su disco per il vostro divertimento“.

Tracklist:

Hello

Wall of Glass

Halo

Shockwave

Columbia

Fade Away

Why Me? Why Not.

Greedy Soul

The River

Once

Morning Glory

Cigarettes & Alcohol

Headshrinker

Supersonic

Champagne Supernova

All You’re Dreaming Of

“Down By The River Thames” e il disco di inedito “C’MON YOU KNOW” sono attesi entrambi il 27 maggio (pre-order).

Photo: Will Fresch, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons