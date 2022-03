VIDEO: DEANNA PETCOFF If You Were Me

Si sta avvicinando a grandi passi la data dell’uscita del primo LP di Deanna Petcoff, “To Hell With You, I Love You”, in arrivo il prossimo 8 aprile via Royal Mountain Records.

Registrato a Toronto nel corso di un anno, Deanna è stata in grado di guardare più da vicino le sfumature e le minuzie delle relazioni ed esaminare i modi in cui esse possono crescere o vacillare. Scrive delle sue frustranti esperienze come una donna di 24 anni che trova la sua voce e la sua identità mentre naviga in un mondo in continuo cambiamento, esplorando i pro e i contro dell’amore e del crepacuore con una grazia e un’arguzia veloce che smentisce i suoi anni. La sua voce ricca e strutturata si giustappone alle sue immagini morbide e i suoi testi vulnerabili e severamente onesti ci accolgono in un mondo dove anche un fugace momento di emozione può diventare il suo stesso monumento.

In “To Hell With You, I Love You”, un senso di intenso desiderio rivela una visione del mondo che è piena di dolore per la perdita dell’amore, e piena di speranza per qualcosa di più bello. Non è semplicemente un disco di rottura. È un album per guarire, piangere, ridere e imparare ad amare di nuovo. È una dichiarazione di forza e una lettera d’amore alle gioie e alle agonie della navigazione nei primi vent’anni.

Il suo nuovo singolo si chiama “If You Were Me” ed è accompagnato da un video diretto da Paige Foskett e Michael Pugacewicz.

Malinconico e dolce, il pezzo fa un tuffo nell’indie-pop più morbido e delicato riportandoci indietro di alcuni decenni, lasciando poi spazio anche a potenti riff chitarristici che non coprono però le belle melodie create dalla Petcoff: nostalgico e deliziosamente poppy!

