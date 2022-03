ALEX G ANNUNCIA UNA NUOVA COLONNA SONORA E CONDIVIDE IL SINGOLO “END SONG”

Dopo aver pubblicato il suo ottavo LP, “House Of Sugar”, nel settembre 2019, Alex G annuncia di essere pronto a ritornare: questa volta il ventinovenne nativo della Pennsylvania realizzerà la colonna sonora del film “We’re All Going To The World’s Fair”, in arrivo in digitale il prossimo 22 aprile via Milan Records.

Il film, diretto da Jane Schoenbrun, è una storia di coming-of-age su una ragazza adolescente che si appassiona a un gioco di ruolo online e sarà nelle sale a partire dal 15 aprile.

“Ogni volta che piove di notte metto su la colonna sonora di Alex e ascolto il suono della pioggia sul mio tetto mescolato alla bellissima musica solitaria di Alex”, ha detto la Schoenbrun in una dichiarazione. “Sono stata una fan dei dischi di Alex per tanto tempo ed è stato letteralmente un sogno che si è avverato poter collaborare con lui al mio primo film. Non posso immaginare un accompagnamento migliore o più commovente per il film”.

Intanto il musicista statunitense di origini italiane ha condiviso un primo estratto, “End Song”, che potete ascoltare qui sotto.

“We’re All Going To The World’s Fair (Original Motion Picture Soundtrack)” Tracklist:

1. Main Theme

2. Stitch

3. Casey’s Walk

4. You Are In Trouble

5. JLB’s Drawing

6. You Can’t Stop Me

7. Typing Game

8. Inside The Video

9. Face Dream

10. Morning

11. JLB’s Story

12. End Song