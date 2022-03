DUE DATE ITALIANE DEI JUNE OF 44 A MAGGIO

Graditissimo ritorno in Italia per i June Of 44 che ad agosto 2020 hanno pubblicato “Revisionist: Adaptations & Future Histories in The Time Of Love And Survival”, un album di vecchie canzoni riregistrate.

Saranno due gli appuntamenti nel mese di maggio con la storica band post-hardcore del Kentucky, il cui LP più recente è “Anahata” (1999): i June Of 44 suoneranno mercoledì 25 al Locomotiv Club di Bologna e giovedì 26 al La Claque di Genova.

I biglietti per il concerto emiliano, che costano 18 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘, mentre non sappiamo ancora i costi e i canali di prevendita per quello ligure (che saranno comunque in vendita a partire dal 22 marzo).