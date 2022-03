I ††† (CROSSES) RITORNANO CON DUE NUOVI BRANI

I ††† (CROSSES), il duo composto da Chino Moreno dei Deftones insieme al produttore e multistrumentalista Shaun Lopez, hanno appena realizzato due nuovi brani, “Initiation” e “Protection”, che potete ascoltare qui sotto.

“Con un’atmosfera presuntuosa ispirata alla famigerata scena “The World Is Yours” del classico film Scarface, “Initiation” è urgente, una colonna sonora per tempi incerti. “Protection”, nel frattempo, scava più a fondo nelle loro influenze e trame elettroniche con la sua produzione magistrale”, ci spiega la press-release.

I due avevano pubblicato il loro omonimo primo album a febbraio 2014 ed erano ritornati solamente nel 2020 con la cover di “The Beginning Of The End” dei Cause And Effect, mentre alla fine dello scorso anno avevano proposto la loro versione di “Goodbye Horses” di Q Lazzarus.

Photo Credit: Clemente Ruiz