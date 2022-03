VIDEO: PIT PONY

Attivi dal 2018, i Pit Pony hanno però finora pubblicato solo una manciata di singoli.

Già supportata da gente come Steve Lamacq e John Kennedy, la band del Tyneside annuncia ora la firma con la Clue Records di Leeds e rilascia un nuovo singolo, “Black Tar”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il gruppo del nord-est del Regno Unito dice del suo nuovo brano: “Parla letteralmente di ansia, di mettere il lavoro per migliorare le cose e tornare all’inizio. Ti senti come se non riuscissi a fare nulla di buono e ti sentirai così per sempre. L’intero brano è lo stesso riff per tutto il tempo, e guidato dal costante basso pulsante, trasmette davvero la sensazione di quel ciclo costante. Quel tapis roulant da cui senti di non poter scendere”.

Corto e feroce, il pezzo arriva dritto in faccia a grandissima velocità con riff punk di rara potenza e un drumming decisamente intenso: esaltazione e adrenalina pura!

