SIMPLE PLAN: IL NUOVO ALBUM “HARDER THAN IT LOOKS” ARRIVA I PRIMI DI MAGGIO

Si rivedono i Simple Plan, che hanno annunciato il loro atteso nuovo album “Harder Than It Looks” (pre-order), in uscita il 6 maggio 2022. “Congratulations” è il nuovo singolo, che segue “The Antidote” e “Ruin My Life”. “Harder Than It Looks” segna la prima uscita della band da “Taking One For The Team” del 2016.

La band spiega: “Siamo incredibilmente eccitati di condividere finalmente questa notizia con i nostri fan che hanno aspettato così pazientemente questo album. Abbiamo riversato i nostri cuori e le nostre anime in queste nuove canzoni e siamo così orgogliosi di questo disco. Dopo più di 20 anni di carriera, amiamo essere in questa band più che mai e abbiamo ancora la stessa passione per suonare e scrivere canzoni insieme che abbiamo avuto fin dal primo giorno. Abbiamo fatto un disco classico e quintessenziale dei Simple Plan che i nostri fan ameranno assolutamente ed è stato fantastico tornare alle nostre radici e abbracciare senza vergogna ciò che ha reso questa band speciale per così tante persone: canzoni divertenti, orecchiabili, oneste ed emotive che ti faranno sentire meno solo, ti metteranno un sorriso in faccia e ti daranno speranza. Non vediamo davvero l’ora che il mondo senta queste nuove canzoni “.

Tracklist:

1. Wake Me Up (When This Nightmare’s Over)

2. Ruin My Life (feat. Deryck Whibley)

3. The Antidote

4. A Million Pictures Of You

5. Anxiety

6. Congratulations

7. Iconic

8. Best Day Of My Life

9. Slow Motion

10. Two