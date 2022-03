TRACK: LIONEL BOY

Dopo aver realizzato, via Innovative Leisure, il suo omonimo primo album nel maggio dello scorso anno, Lionel Boy è pronto a ritornare e lo fa con ben due nuovi EP, “Up At 4” – in uscita il 29 aprile – e “Down At 8”, che vedrà la luce il prossimo 17 giugno.

Proprio da “Up At 4” arriva il primo estratto, “Shadowboxing”, che potete ascoltare qui sotto.

“Ho cercato di scrivere una canzone come “SHADOWBOXING” per molto tempo. Qualcosa che mi facesse sentire nostalgico e nuovo allo stesso tempo. Quando ho iniziato a suonare, erano sempre i riff di chitarra a catturare la mia attenzione e penso che sia successo lo stesso con “SHADOWBOXING”. Crescendo alle Hawaii, prendi automaticamente le cose con più calma. Nessuna fretta, nessuna preoccupazione… finché non fai incazzare qualcuno, allora vanno da 0 a 100. Siamo entrambi veloci a rilassarci e veloci a precipitarci. Questa canzone non parla di una cosa in particolare, ma di alcune osservazioni che ho fatto in me stesso e in quelli a casa. So che molti di noi stanno affrontando le proprie cose, combattendo i propri demoni… facendo shadowboxing”, dice il musicista synth-pop nativo delle Hawaii del suo nuovo pezzo.

Il brano gode di gradevoli e raffinate melodie electro-pop disegnate con synth e chitarre e dai ritmi rilassati e tranquilli: riflessiva e deliziosamente pop!

