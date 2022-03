EP: MO DOTTI

Che meraviglia questo nuovo EP dei Mo Dotti, band noise pop art rock di Los Angeles, che aveva pubblicato il suo primo EP, “Blurring”, nel maggio del 2020. Li ritroviamo ora più intriganti e versatili che mai, impegnati in un secondo EP che, speriamo, ci conduca a un esordio che aspettiamo con ansia.

Guided Imagery by Mo Dotti

Già la partenza con “Loser Smile” ci esalta. Pare di sentire nello stesseo brano Lush e Stereolab, con Kevin Shields che è venuto a dare la sua santa collaborazione sulle chitarre. Un pezzo favoloso. Ci si potrebbe attendere una discesa nel mondo dello shoegaze e invece eccoli dolcemente slabbrati nella title track che però nel finale trova un vigore tutto anni ’90, in bilico tra noise e dream-pop. Affascinante a dire poco. Piace la cover solare e gioiosa di “All Dressed Up In Dreams” (The 6ths) e quel sound sbilenco, quasi minmale e subacqueo perchè deliziosamente ovattato, di “Hurting Slowly”. Più nervosa, squadrata e solida “Come On Music”, che pare un post-punk nella forma, ma poi si contamina e cambia spesso volto aprendosi anche all’art-rock, mostrando però sempre questo lato noise che non ci dispiace affatto. “Lights On In The Sun” chiude rumorosa e quasi sospesa. Lo ripetiamo, dopo queste canzoni l’attesa per il primo album si fa davvero insostenibile!

