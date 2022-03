FUTURE ISLANDS: DUE DATE IN ITALIA A NOVEMBRE

La band synth-pop capitanata dal carismatico frontman Samuel T. Herring torna in Italia il 3 novembre all’ORION di Roma e il 4 novembre al Fabrique di Milano per presentare dal vivo l’ultimo album “As Long As You Are” uscito lo scorso 9 ottobre 2020 per 4AD.

Dopo il virale successo del brano “Seasons (Waiting on you)”, definito ‘best song of 2014’ da Pitchfork, The Guardian e NME, parte del quarto album “Singles”, che insieme al successivo “The Far Field” l’ha portato al riconoscimento mondiale, il gruppo di Baltimora ha pubblicato a ottobre 2020 “As Long As You Are”. Il disco, viaggiando su binari electro-pop contaminati da suoni 80s, ha confermato i consensi di pubblico e critica costruiti in anni di successi e di tour in tutto il mondo.

il 3 novembre all’Orion di Roma e il 4 novembre al Fabrique di Milano i Future Islands, biglietti disponibili dal 25 marzo sulla app DICE.