GUARDA IL VIDEO DI “SKINTY FIA”, IL NUOVO SINGOLO DEI FONTAINES D.C.

Manca ormai solo un mese all’uscita di “Skinty Fia”, il terzo LP dei Fontaines D.C., che arriverà il prossimo 22 aprile via Partisan Records a distanza di meno di due anni dal precedente, “A Hero’s Death”.

Dopo “Jackie Down The Line” e “I Love You” oggi la band post-punk di Dublino condivide un altro singolo, la title-track “Skinty Fia”, che è accompagnata da un video diretto da Hugh Mulhern.

Skinty Fia è una frase irlandese che si traduce come “la dannazione del cervo” e la copertina dell’album mostra un cervo, strappato al suo habitat naturale e depositato nel corridoio di una casa, illuminato da una luce rossa artificiale. La frase, che è usata per mostrare delusione o fastidio, è risuonata con il frontman Grian Chatten come l’espressione corretta dei suoi sentimenti verso la “mutazione” della cultura irlandese all’estero. La canzone esplora l’idea attraverso la lente di una relazione condannata da paranoia, alcol e droga.

Photo Credit: Filmawi | Fontaines D.C