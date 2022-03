J.J. ABRAMS STA LAVORANDO AD UNA SERIE TV NETFLIX INCENTRATA SUGLI U2

J.J. Abrams, noto regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo (“Lost”, “Fringe”, vari film della saga “Star Wars”) è al lavoro su una serie TV che avrà come protagonisti gli U2.

Il progetto commissionato da Netflix, realizzato dalla Bad Robot Productions, casa di produzione di Abrams, e scritto da Anthony McCarten (“Bohemian Rhapsody”) si concentrerà sulla band negli anni che vanno dagli esordi (fine anni 70) al tour mondiale di anniversario di “The Joshua Tree” del 2019.

Tra i pochissimi dettagli emersi fino ad oggi non è chiaro se e in che modo Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr saranno coinvolti nel progetto.

Credit Foto: Anton Corbijn